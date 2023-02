HANDBAL - Scandal la Poli: "Am fost atacati cu spray lacrimogen!" versus "Au provocat!"

Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi a pierdut din nou pe teren propriu in Divizia A play-off promovare. Dupa ce a cedat in prima etapa cu 31-37 (15-20) in fata CSM Sighisoara, formatia ieseana a fost invinsa si duminica, tot in Sala Polivalenta, cu 36-37 (19-16) de CSM Alexandria. Dupa meci, oaspetii au acuzat faptul ca pe parcursul disputei au fost scuipati si ca trei dintre handbalisti au fost atacati la final, in drumul spre hotel, de un grup de ieseni care au avut si un spray ... citeste toata stirea