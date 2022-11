Handbal: Succes cu sufletul la gura in fata unor pustoaice

CSM Iasi 2020 - CSM Bacau 22-21 (11-11), in etapa a VII-a a Diviziei A de handbal feminin.Sala Liceului cu Program Sportiv din Iasi s-a dovedit a fi neincapatoare sambata, la duelul dintre o grupare cu un buget impresionant, CSM Iasi 2020 (care a anuntat ca va primi 350 000 de euro de la CL Iasi in acest campionat) si o trupa de pustoaice, CSM Bacau. Bacauancele, care au salarii de cateva sute de lei, se bazeaza in special pe pustoaice de 18 ani, care activeaza si in campionatul de junioare. ... citeste toata stirea