Hegemonie ruseasca pe gheata

La Campionatele Europene de patinaj artistic, rusii au castigat toate titlurile si au cucerit noua medalii din 12Rusia a reusit Marele Slem la patinaj artistic, castigand toate cele patru medalii puse in joc la Tallinn (Estonia) in campionatul european. Ei au mai obtinut aceasta performanta de sapte ori: 1997 (Paris), 1998 (Milano), 1999 (Praga), 2003 (Malmo), 2005 (Torino), 2006 (Lyon) si la ultima editie, desfasurata la Graz in 2020. Anul trecut, Europenele nu s-au desfasurat din pricina ... citeste toata stirea