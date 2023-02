Hermannstadt a pierdut apelul la TAS cu privire la depunctarea primita in decembrie

Clubul Hermannstadt a anuntat, vineri, ca a pierdut apelul la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) cu privire la depunctarea dictata in decembrie de FRF."Din pacate, nu a fost sa fie! Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a decis astazi ca depunctarea cu 9 puncte primita de clubul nostru in luna decembrie a anului trecut sa ramana in vigoare... Am luptat pana la ultima resursa legala si morala pentru a recupera aceasta pierdere grea! Am luptat pe toate caile juridice posibile! Acum ... citeste toata stirea