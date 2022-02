Horia Colibasanu se intoarce pe 'Acoperisul Lumii'. Vrea sa escaladeze al treilea cel mai inalt munte din lume, Kangchenjunga

Un nou obiectiv important in Nepal pentru Horia Colibasanu. Alaturi de Marius Gane, in aceasta primavara, va porni in prima ascensiune romaneasca suta la suta pe Kangchenjunga (8586 m), al treilea varf ca inaltime de pe planeta.Horia Colibasanu se reintalneste cu Kangchenjunga dupa 10 ani de la prima incercare. In 2012, a renuntat la ascensiune cu 100 de metri inainte de varf. Un perete de stanca nu a putut fi depasit la timp pentru intoarcerea in siguranta in ultima tabara.La inceputul ... citeste toata stirea