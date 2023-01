Hugo Lloris, capitanul Frantei, si-a anuntat retragerea din echipa nationala

"Trebuie sa stii sa predai stafeta". Asa si-a anuntat retragerea internationala Hugo Lloris, detinatorul recordului de selectii pentru echipa Frantei (145).Intr-un interviu pentru ziarul L'Equipe, acesta a spus ca "vine un moment cand trebuie sa stii sa predai stafeta". "Am spus si am repetat mereu ca echipa Frantei nu apartine nimanui si trebuie sa ne asiguram cu totii ca asa este, eu in primul rand", a spus el."Cred ca echipa este pregatita sa continue, exista si un portar care este ... citeste toata stirea