Antrenorul echipei Glasgow Rangers, Michael Beale, a anuntat marti ca Ianis Hagi ar putea reveni pe teren la inceputul lunii februarie a anului 2023.Intr-un interviu acordat cotidianului The Scotland Sun, Michael Beale a declarat ca "Hagi va juca un rol important in echipa noastra cand va reveni in forma dupa accidentare"."Noi avem mare incredere in el. Ianis efectueaza acum antrenamente usoare, trebuie sa fim foarte ... citeste toata stirea