Desi mai are contract cu Glasgow Rangers pana in 2026, Ianis Hagi ar putea parasi gruparea scotiana in aceasta vara.Jurnalistii de la Gazzetta dello Sport au scris despre posibila despartire a lui Ianis de Rangers, oferind si un indiciu vizavi de viitoarea destinatie a internationalului roman.Italienii scriu despre faptul ca Hagi este dorit in aceasta ... citeste toata stirea