Ieseanca Andreea Prisacariu, campioana la dublu la Monastir

Iesenca Andreea Prisacariu a castigat turneul W40 Monastir, Magic Tour, inclus in circuitul ITF, in proba de dublu, alatrui de Sada Nahimana (Burundi).Cele doua jucatoare au invins in finala, scor 7-5, 6-4, perechea Alena Fomina-Klotz/Iryna Shymanovich, principalele favorite ale turneului din Tunisia, care a avut loc in perioada 16-22 ianuarie 2023.Andreea Prisacariu a obtinut primul titlu dupa doi ani si al 12-lea al carierei in circuitul ITF, jucatoarea din Iasi ... citeste toata stirea