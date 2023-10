Fostul capitan de echipa si fostul presedinte al Politehnicii Iasi, Ciprian Paraschiv, a primit o noua delegare din partea UEFA. El va fi astazi supervizorul meciului de fotbal dintre FC Toulouse(Franta) si LASK Linz (Austria) din grupa E a Europa League.Confruntarea este din etapa a II-a a competitiei. In prima runda, Toulouse, castigatoare a Cupei Frantei, a remizat, in deplasare, cu belgienii de la Royale Union Saint-Gilloise, 1-1, iar LASK a cedat acasa cu 1-3 in fata starurilor de la ... citeste toata stirea