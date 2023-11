Poloneza Iga Swiatek a trecut de americanca Jessica Pegula cu o victorie categorica, 6-1, 6-0, si a obtinut titlul la Turneul Campioanelor de la Cancun. In urma acestei victorii, obtinuta in 59 de minute, Swiatek o va depasi pe Arina Sabalenka si va termina pe primul loc mondial pentru al doilea sezon consecutiv."Revenind pe primul loc mondial, este un vis devenit realitate, cu siguranta", a declarat Swiatek. "As spune ca nu ma asteptam la ... citeste toata stirea