Iga Swiatek a obtinut a 14-a victorie consecutiva si a acces in sferturi la Miami

Poloneza Iga Swiatek, care de la 4 aprilie va fi noul numar 1 mondial, a obtinut a 14-a victorie consecutiva in acest an si a ajuns in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA 1000 de la Miami.Swiatek a trecut in optimi de Cori Gauff, din SUA, locul 14 mondial, scor 6-3, 6-1, intr-o ora si 16 minute. La 20 de ani, Swiatek a mai castigat in acest an si turneele de la Doha si Indian Wells. Ea poate deveni a patra jucatoare care se impune la "Sunshine Double" (Indian Wells si Miami), ... citeste toata stirea