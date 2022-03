Poloneza Iga Swiatek, care de la 4 aprilie va fi noul numar 1 mondial, a obtinut a 15-a victorie consecutiva in acest an si a ajuns in semifinalele turneului de categorie WTA 1000 de la Miami.Swiatek a trecut in sferturi de sportiva ceha Petra Kvitova, favorita 28, scor 6-3, 6-3, si va juca pentru un loc in finala contra americancei Jessica Pegula, favorita 16.La 20 de ani, Swiatek a ... citeste toata stirea