Iga Swiatek, numarul 1 mondial, a abandonat in setul al treilea al sfertului de finala contra Elenei Ribakina, numarul sase mondial, miercuri seara, la Roma, cu zece zile inaintea turneului de la Roland Garros (28 mai-11 iunie).Swiatek a renuntat la sansa de a continua la 2a2 in setul decisiv, dupa ce a castigat primul set cu 6-2 si l-a pierdut pe al doilea in tie-break, cu 7- 3. Tocmai in timpul tie-break-ului, la 5-3, poloneza de 21 de ani a simtit clar dureri la genunchi.Numarul 1