Poloneza Iga Swiatek, liderul WTA, s-a calificat in finala turneului Mutua Madrid Open, trecand in semifinale de rusoaica Veronika Kudermetova, locul 13 WTA).Swiatek s-a impus cu scorul de 6-1, 6-1, intr-o ora si 19 minute.In finala, poloneza o va intalni pe belarusa Arina Sabalenka, locul 2 WTA si cap de serie 2. Ele au fost adversare si in urma cu 12 zile, in finala turneului de la Stuttgart, cand castigatoare a fost Swiaatek, scor 6-3, 6-4. ... citeste toata stirea