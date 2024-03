Iga Swiatek, victorie la meciul 100 la un turneu WTA de categorie 1000, la Miami

In cel de-al 100-lea meci din cariera la un turneu WTA 1000, poloneza Iga Swiatek, numarul unu mondial, s-a impus cu 6-1, 6-1 in fata italiencei Camila Giorgi, sambata, in turul al doilea al turneului Miami Open.Swiatek, campioana la Miami Open 2022, a avut nevoie de doar 67 de minute pentru a trece de Giorgi, o fosta jucatoare din Top 30, care ocupa in prezent locul 107.Swiatek, care a avut un bye in primul tur, nu a pierdut primul meci jucat la niciun turneu de la Cincinnati 2021. Cu ... citește toată știrea