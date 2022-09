Imaginea anului in sport: Federer si Nadal au plans cot la cot dupa ultimul meci al elvetianului

Roger Federer si-a luat ramas bun de la tenis in ceea ce va ramane pentru mult timp unul dintre cele mai coplesitoare momente vazute vreodata pe o arena sportiva. Inconjurat de familie si de rivalii de-o viata, elvetianul a jucat, aseara, la Laver Cup, ultimul meci al unei cariere fara egal.Federer si-a incheiat calatoria la 41 de ani, in O2 Arena din Londra, intr-un meci de dublu in care l-a avut coechipier chiar pe Rafa Nadal, unul dintre competitorii care i-au marcat cariera. Invinsi de ... citeste toata stirea