Imaginile surprinse de camerele de supraveghere in seara finalei Ligii Campionilor, la Stade de France, au fost distruse

Erwan Le Prevost, director in cadrul Federatiei Franceze de Fotbal (FFF) a declarat, joi dupa-amiaza, la o audiere la Senat cu privire la incidentele dinaintea finalei Ligii Campionilor, ca imaginile surprinse de camerele de supraveghere in seara respectiva au fost distruse, relateaza L'Equipe."Imaginile sunt disponibile sapte zile. Apoi ele sunt distruse automat. Ar fi trebuit sa existe o rechizitie pentru ca imaginile sa ajunga in diverse locuri", a spus Le Prevost, precizand ca imaginile