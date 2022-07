In 2020, Team Novak avea un singur roman. Acum ministrul vrea 40% romani in toate echipele

Echipa de ciclism a actualului ministrul al Sportului din Romania, Team Novak, avea, in 2020, un singur sportiv roman, adica el. Cu toate acestea, Eduard Novak a decis, de la sine putere, ca in Romania, toate echipl trebuie sa aiba cel putin 40 % romani in componenta.Singurul roman din echipa de ciclism Team Novak din 2019 era chiar Eduard Novak. In 2020, aceeasi echipa, aceeasi situatie: un roman, doi unguri, trei italieni si un ucrainean, adica un procent de 14,3% de sportivi romani.E ... citeste toata stirea