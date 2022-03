In mars spre Superliga

Echipa feminina de tenis de masa Politehnica Iasi a castigat Divizia A si va juca o dubla mansa cu CSM Moinesti pentru accederea in primul esalon al RomanieiEchipa feminina de tenis de masa Politehnica Iasi, pregatita de Maria Gaftea (antrenor-jucator) a terminat la Moinesti campionatul campionatul Diviziei A pe primul loc, urmand sa se prezinte la barajul pentru promovarea in Superliga. Echipa ieseana a realizat in returul de la Moinesti sase victorii si o infrangere dupa cum urmeaza; 3-2 cu ... citeste toata stirea