Romania a invins Kosovo, scor 2-0, marti seara, pe Arena Nationala, in grupa I de calificare la Euro-2024. Meciul, intrerupt in minutul 18, din cauza tortelor si scandarilor, s-a reluat dupa aproximativ 50 de minute. Golurile au fost marcate de Nicolae Stanciu (83) si Valentin Mihaila (90+3).La Bucuresti, Romania a inceput in atac meciul cu nationala din Kosovo, dar intalnirea a fost intrerupta in minutul 18. Gruparea Uniti Sub Tricolor a arborat un banner ibscriptionat "Kosovo este Serbia" ... citeste toata stirea