Inca un caz, dar de sex feminin

Dupa scandalul produs de prezenta / expulzarea liderului ATP, Novak Djokovic, autoritatile australiene au inceput sa deschida ochii cat cepele.Renata Voracova a apucat chiar sa joace pe terenurile de la MelbourneJucatoarei cehe de tenis Renata Voracova, locul 81 mondial la dublu, i s-a anulat viza pentru Australia si sportiva se afla in prezent in hotelul de carantina in care este si liderul ATP Novak Djokovic. Voracova a jucat deja la dublu la Melbourne Summer Set 2, impreuna cu poloneza ... citeste toata stirea