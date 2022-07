Inca un jucator din Premier League este acuzat de viol

Un fotbalist, a carui identitate nu a fost inca dezvaluita, a fost arestat de politia britanica dupa ce a fost acuzat de viol, scrie BBC.Fotbalistul a fost ridicat luni dimineata de la locuinta sa din nordul Londrei si dus in arestul politiei, unde a fost interogat pentru un presupus atac sexual comis in ultimele zile ale lunii iunie.Conform cotidianului The Sun, fotbalistul ar fi fost interogat timp de 15 ore, iar in raportul Politiei Metropolitane se ... citeste toata stirea