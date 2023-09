Derbiul campionatului olandez, dintre Ajax Amsterdam si Feyenoord, disputat in aceasta duminica, a fost oprit definitiv in minutul 55, dupa ce suporterii lui Ajax au aruncat fumigene pe teren.Nemultumiti de evolutia echipei lor si de scorul afisat pe tabela, suporterii lui Ajax Amsterdam au inceput sa arunce cu fumigene si artificii pe gazon. Arbitrul olandez Serdar Gozubuyuk a intrerupt meciul in minutul 55, a asteptat cateva minute apoi a anuntat ... citeste toata stirea