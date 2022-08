Inot: Vlad Stancu si stafeta masculina de 4x100 m liber, in finalele Mondialelor de juniori

Sportivul roman Vlad Stancu, la 400 m liber, si stafeta masculina de 4x100 m liber s-au calificat, marti, in finalele Campionatelor Mondiale de inot pentru juniori de la Lima (Peru).Vlad Stancu s-a calificat in finala probei de 400 m liber cu al treilea timp din serii, 3 min 51 sec 43/100, finala fiind programata in noaptea de marti spre miercuri, la 02:02 (ora Romaniei).In componenta David Popovici, Alexandru Constantinescu, Stefan Cozma si Patrick Sebastian Dinu, stafeta Romaniei a ... citeste toata stirea