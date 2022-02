Inotatorul Avram Iancu a castigat prestigiosul premiu "Performance of the Year 2021"

Bibliotecar de meserie, Avram Iancu este primul inotator roman care primeste prestigioasa distinctie "Performance of the Year 2021" la inotul in ape deschise. Acesta a inotat anul trecut 12 ore fara intrerupere in Canalul Bega, la Timisoara.Pe langa reusita de 12 ore de pe Bega din luna iunie a anului trecut, inotatorul a parcurs 26 de kilometri in Dunare impotriva curentului, timp de 18 ore si 30 de minute.World Open Water Swimming Association l-a nominalizat, alaturi de alti 14 mari ... citeste toata stirea