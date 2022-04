Ionut Radu, consolat de colegii sai dupa meciul cu Bologna: Avem cea mai mare incredere

Portarul echipei Inter Milano, Ionut Radu, a fost consolat de colegii sai, miercuri seara, dupa ce a gresit incredibil la meciul cu Bologna si formatia sa a pierdut cu 1-2, in Serie A.La finalul partidei, Denzel Dumfries s-a pus in calea camerei care il urmarea pe Radu, iar alti colegi au mers si l-au consolat pe roman, vizibil tulburat."Radu a jucat bine cu Empoli, se antreneaza mereu bine, aveam cea mai mare incredere in el. A fost un incident nefericit, dar aceste lucruri se pot intampla ... citeste toata stirea