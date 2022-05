Iordanescu a convocat 27 de stranieri pentru meciurile din Liga Natiunilor

Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Edward Iordanescu, a trimis 27 de convocari preliminare pentru jucatorii romani care evolueaza la cluburi din strainatate in vederea meciurilor din Liga Natiunilor programate in luna iunie, potrivit site-ului FRF.Noutatile lui Iordanescu sunt fundasul Bogdan Tiru, tanarul mijlocas Daniel Boloca, fostul international olimpic Alexandru Dobre, Erik Bicfalvi, dar si Nicolae Stanciu, care s-a transferat in China, dar nu a jucat niciun meci in ... citeste toata stirea