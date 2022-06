Iordanescu: Azi am produs clar infinit mai mult fotbal decat in primul meci, din Muntenegru

Selectionerul Edward Iordanescu a declarat, sambata seara, dupa meciul Romaniei cu Finlanda, scor 1-0, ca tricolorii au aratat ca au caracter si viitor."O seara buna pentru noi. Jocul ne-a aratat ca Romania are caracter, ca Romania are viitor. Cu trei jocuri in sapte zile, faptul ca a venit un progres de la joc la joc mie imi da si mai multa incredere pentru viitor. Ii felicit pe baieti, e in totalitate victoria lor. Aveam nevoie de acest moment pentru ca altfel poti sa construiesti cand ... citeste toata stirea