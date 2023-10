Jucatoarea romana de tenis Irina Bara a castigat turneul ITF de la Heraklion (Creta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, duminica, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Andreea Mitu in finala cu scorul de 6-2, 6-1.Bara (28 ani, 190 WTA), a doua favorita, s-a impus dupa o ora si 24 de minute. Bara o conduce acum pe Mitu (32 ani, 280 WTA), cap de serie numarul sapte la Heraklion, cu 2-1 in meciurile directe. Andreea s-a impus in 2012, la ... citeste toata stirea