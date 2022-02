Irina Begu a cedat la lupta finala cu Sakkari (FOTO)

Impreuna cu Simona Halep, Irina participa la turneul de la Dubai, unde Gabriela Ruse e la un pas de tablou* Irina Begu (56 WTA) a ratat, sambata, calificarea in finala turneului de categorie WTA 500 de la Sankt Petersburg. Ea a fost invinsa in penultimul act de jucatoarea din Grecia Maria Sakkari(7 WTA), scor 4-6, 7-6,4-6. In primul set, Sakkari a facut primul break si s-a desprins la 5-3, Begu a reusit sa castige si ea contra serviciului, dar grecoaica a incheiat cu un nou break. Begu a ... citeste toata stirea