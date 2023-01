Irina Begu, locul 34 WTA, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Adelaide International 1, de categorie WTA 500, trecand in optimi de favorita 7, letona Jelena Ostapenko (18 WTA).Romanca s-a impus cu scorul de 6-3, 6-0, intr-o ora si 13 minute. In faza urmatoare, Begu o va intalni pe rusoaica Veronika Kudermetova, numarul 9 ... citeste toata stirea