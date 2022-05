Irina Begu, salt impresionant in clasamentul WTA dupa calificarea in optimile de la Roland Garros

Irina Begu este singura reprezentanta a Romaniei ramasa pe tabloul principal de simplu de la Roland Garros 2022, sportiva noastra calificandu-se in optimi pe zgura pariziana.Irina si-a egalat astfel cea mai buna performanta din cariera de la Grand Slamul de la Paris: s-a mai calificat in optimi la editia din 2016.In acest moment, Begu se afla pe locul 41 in ierarhia WTA LIVE, cu 1.248 de puncte acumulate dupa ce a ajuns in cea de-a doua saptamana de concurs de la Paris.Vorbim de un salt ... citeste toata stirea