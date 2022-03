Irina, la apogeu, Sorana, la pamant

La Miami,Begu a eliminat-o pe Sabalenka, prima favorita, Cirstea a fost umilita de chinezoaica Zhang, iar Gabi Ruse a pierdut si eaIrina Begu (70 WTA) a reusit o splendida victorie in turul II al turneului de categorie WTA 1000 Miami Open. Ea a invins-o, scor, 6-4, 6-4 pe prima favorita a turneului, Arina Sabalenka din Belarus, locul 5 WTA, dupa 101 minute. Irina Begu a facut un meci foarte bun in fata unei jucatoare care, in acest moment, este total iesita din forma. Fara a-i stirbi din ... citeste toata stirea