Echipa nationala de fotbal a Italiei a invins duminica, in deplasare, scor 3-2, echipa nationala a Tarilor de Jos si a cucerit medalia de bronz a Ligii Natiunilor.In meciul disputat la Enschede, Italia a deschis scorul inca din minutul 6, prin superbul sut al lui Federico Dimarco, din afara careului. In minutul 20 Squadra Azzura a majorat avantajul de pe tabela prin reusita lui Davide Frattesi. Gazdele au cerut penalti in finalul primei parti, pentru un presupus hent al lui Cristante, dar ... citeste toata stirea