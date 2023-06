Cand era mai tanar, era una dintre cele mai mari sperante ale fotbalului englez. Jacob Mellis juca la Chelsea in acea perioada. La varsta de 32 de ani, suferind de grave probleme cu alcoolul, a vorbit presei engleze despre viata sa de om al strazii.Jacob Mellis a petrecut paisprezece ani in circuitul profesionist din Anglia. In iulie 2007, la doar 16 ani, fostul mijlocas a facut obiectul unui transfer de 1,3 milioane de euro de la Sheffield United la Chelsea. El a semnat apoi un contract pe ... citeste toata stirea