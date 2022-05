Jake Daniels, un mijlocas in varsta de 17 ani care joaca cu clubul Blackpool, in divizia a 2-a engleza, a devenit luni primul jucator profesionist britanic activ care a recunoscut public ca este homosexual."Sezonul acesta a fost fantastic pentru mine pe teren. Am jucat primul meu meci la profesionisti, am marcat 30 de goluri cu echipa de rezerve, ... citeste toata stirea