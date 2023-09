Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti a precizat, miercuri, intr-un comunicat, ca 458 de persoane care au facut parte din grupul de suporteri din cauza caruia a fost intrerupt meciul Romania - Kosovo au fost identificate pana la acest moment in vederea luarii "masurilor legale impotriva celor responsabili de incalcarea cadrului legal in vigoare".Pana acum, au fost constatate si intocmite 3 acte de sesizare in vederea inaintarii catre organele abilitate, in conformitate cu ... citeste toata stirea