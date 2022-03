Jannik Sinner a salvat opt mingi de meci in doua partide pentru a se califica in optimile de finala ale Miami Open

Tenismenul italian Jannik Siner, locul 11 ATP si cap de serie numarul 9, a ajuns la opt mingi de meci salvate in doua partide consecutive, inainte de a se califica in optimile de finala al mastersului de la Miami.Sinner l-a invins, duminica, pe spaniolul Pablo Carreno Busta, locul 19 ATP si cap de serie numarul 17, scor 5-7, 7-5, 7-5, in turul al treilea al competitiei, dupa un meci de trei ore si 11 minute.In aceasta intalnire, italianul a salvat cinci mingi de meci, una la scorul de 5-7, ... citeste toata stirea