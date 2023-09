Sportivele pot purta hijab in satul olimpic de la Paris 2024 fara nicio restrictie, a declarat vineri Comitetul Olimpic International (CIO), la cateva zile dupa ce ministrul francez al sportului le-a interzis acest lucru sportivilor tarii gazda.Ministrul francez al sportului, Amelie Oudea-Castera (FOTO), a facut duminica anuntul ca sportivilor francezi li se va interzice sa poarte hijab in timpul Jocurilor de la Paris, in satul olimpic, pentru a respecta principiile secularismului. Replica ... citeste toata stirea