Joao Manuel Pinto, de patru ori campion al Portugaliei, noul antrenor al Daciei Unirea Braila, din Liga 3

Portughezul Joao Manuel Pinto, de patru ori campion al Portugaliei, este noul antrenor principal al Daciei Unirea Braila, din Liga 3, a anuntat clubul brailean.Joao Pinto este nascut pe 26 Mai 1973 in Portugalia, iar in cariera de fotbalist a evoluat pe postul de fundas central pentru FC Porto, Benfica, Murcia si Sion.Are in palmares 4 titluri de campion al Portugaliei, 2 Cupe si 2 Supercupe ale Portugaliei, deasemenea in 2006 a castigat si Cupa Elvetiei."Multumesc clubului ... citeste toata stirea