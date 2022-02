Jocurile Olimpice de iarna: Romania are o singura medalie in palmares, obtinuta in 1968

Romania are in palmares o singura medalie la Jocurile Olimpice de iarna, bronzul obtinut de Nicolae Neagoe si Ion Panturu la bob doua persoane, la JO de la Grenoble, in 1968. La editia din acest an a JO de iarna, vor concura 22 de sportivi romani.Prezentarile sportivilor si istoricul Romaniei in sporturile respective:SCHI ALPIN - Maria Constantin (slalom, slalom urias - feminin), Alexandru Stefanescu (slalom, slalom urias - masculin). Antrenori - Andrei Szilagyi, Alexandru BarbuMaria Ioana ... citeste toata stirea