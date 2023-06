Jucatoarele suedeze au fost nevoite "sa-si arate organele genitale pentru doctor" la Cupa Mondiala de fotbal feminin din 2011 pentru a dovedi ca sunt femei, a dezvaluit Nilla Fischer, fostul fundasul central al echipei, relateaza The Guardian.Scriind in noua sa carte - I Didn't Even Say Half Of It - Fischer - care a jucat de 194 de ori pentru Suedia, a descris procesul, care a fost efectuat de o fizioterapeuta in numele medicului, ca fiind "umilitor".Testele de gen au fost efectuate in ... citeste toata stirea