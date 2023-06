Jucatori de legenda s-au infruntat, vineri seara, pe Cluj Arena, in cadrul Sports Festival.Meciul Romania All Stars - Galatasaray Legends s-a incheiat 4-4. Printre marcatori s-au numarat Mario Jardel, Adrian Mutu si Ciprian Marica.La 44 de ani, Adrian Mutu a facut in continuare senzatie pe terenul de fotbal. "Briliantul" a inscris primul gol al meciului demonstrativ de la Cluj, dupa o faza superba plecata de la Gica Popescu si ... citeste toata stirea