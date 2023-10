Sportivul roman Alexandru Matei a castigat medalia de aur la categoria 60 kg, sambata, la Cupa Europeana de judo de la Malaga (Spania), dupa ce l-a invins in finala pe olandezul Bart Weling.Matei (20 ani) a trecut in primul tur de spaniolul Mateo Garcia Vicente, in optimi l-a invins pe britanicul Nordine Adrif, in sferturi a castigat in fata elvetianului Jesse Weizenegger, in semifinale impunandu-se in fata portughezului Emerson Silva.La cat. 73 kg, Robert Boldis l-a invins in primul tur pe ... citeste toata stirea