Julen Lopetegui ar putea parasi FC Sevilla. Diego Marrinez, favorit sa-l inlocuiasca

Presa spaniola a scris ca antrenorul Julen Lopetegui ar putea parasit echipa FC Sevilla, chiar daca va reusi sa-i asigure prezenta in viitoarea editie a Ligii Campionilor.Marca noteaza ca favorit sa-l inlocuiesca pe Lopetegui este Diego Martinez, care a mai lucrat in cadrul clubului andaluz intre 2010 si 2017, la echipele secundare, la formatia de tineret si ca asistent la prima echipa in mandatul lui Unai Emery. Martinez, 41 de ani, a mai antrenat ca principal pe Osasuna si Granada. ... citeste toata stirea