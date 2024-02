Karolina Pliskova, adversara Anei Bogdan in finala turneului Transylvania Open

Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova o va infrunta pe Ana Bogdan in finala turneului Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o sambata seara pe britanica Harriet Dart, cu 6-3, 6-3, in BT Arena din Cluj-Napoca.Pliskova (31 ani, 78 WTA) s-a impus dupa o ora si 23 de minute in fata unei adversare venite din calificari (27 ani, 103 WTA). Cehoaica a mai invins-o pe Dart in 2018 in primul tur la Wimbledon, cu 7-6 (7/2), 2-6, 6-1, si anul trecut in calificari ... citește toată știrea