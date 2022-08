L'Equipe, dupa victoria si recordul mondial al lui David Popovici: Veni, Vidi, Popovici

"Veni, Vidi, Popovici", a titrat cotidianul francez L'Equipe, intr-un material dedicat noului campion european si recordman mondial la 100 metri liber, romanul de doar 17 ani, David Popovici."Ne asteptam, fara sa indraznim cu adevarat sa credem. Dupa ce in serii a reusit 47''20, David Popovici lovise deja puternic devenind al patrulea om care a coborat sub 47 de secunde (46''98), vineri in semifinale. "Este un pas in directia corecta. Mi se pare normal sa merg inainte pas cu pas si sa-mi ... citeste toata stirea