Japonezul Kazuyoshi Miura a facut inca un pas in istoria fotbalului, sambata, cand a devenit, potrivit unui raport publicat pe site-ul ligii portugheze, "cel mai in varsta fotbalist care a jucat in fotbalul portughez", la 56 de ani, o luna si 24 de zile.Imprumutat de clubul japonez Yokohama FC la inceputul anului la Oliveirense, in divizia secunda portugheza, el a intrat in joc in minutul 90 de joc in ... citeste toata stirea