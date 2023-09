Tehnicianul Ladislau Boloni, in varsta de 70 de ani, si-a prelungit contractul cu FC Metz, a anuntat, joi, clubul francez.Boloni si staful sau si-au prelungit contractele, care expirau anul viitor, pentru inca un sezon, pana in iunie 2025.Boloni a preluat echipa in vara anului 2022, alaturi de Pierre Dreossi, care fusese numit director ... citeste toata stirea